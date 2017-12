Rikke Møller Pedersen gik sikkert videre til semifinale

Rikke Møller Pedersen blev noteret for tiden 30,30 sekunder i indledende heat og blev samlet nummer ni. De 16 bedste gik videre.

Da reglerne siger, at kun to svømmere fra samme nation kan gå videre, og tre finske svømmere endte i top-5, endte en dansk svømmer med at skulle ud i omsvømning.

Josefine B. Pedersen blev samlet delt nummer 17 i samme tid som israelske Amit Ivri (30,82 sekunder), og de to skulle derfor kæmpe om den sidste plads i semifinalerne.

I omsvømningen snuppede Josefine B. Pedersen den sidste semifinaleplads i tiden 30,68 sekunder. Det var 31 hundrededele af et sekund hurtigere end israeleren, hvilket udløste stor jubel i Royal Arena.

Matilde Schrøder og Anna Wermuth gik ikke videre til semifinalerne i samme disciplin.

Det blev også til en flot dansk rekord i 50 meter bryst. Den blev sat af Tobias Bjerg, som var 26,64 sekunder om at svømme de 50 meter i indledende heat.

Det rakte til en placering som samlet nummer 12, og Tobias Bjerg er videre til semifinalerne.

Philip Greve og Niklas Hedegaard gik derimod ikke videre fra indledende heat.

Viktor Bromer kom ikke videre fra indledende heat i 100 meter butterfly og endte som samlet nummer 22.

Danskeren erklærede sig bagefter tilfreds, men han havde håbet på at svømme lidt hurtigere.

- Jeg lægger måske lidt for meget i det og stresser mig selv lidt, fordi jeg ved, at de her morgenløb kan være hårde, siger Viktor Bromer, der mener, at han kom til at svømme forhastet.

Selv om tiden 51,76 sekunder ikke rakte til semifinalerne, var det ingen katastrofe, mener Viktor Bromer, der normalt er stærkere på den lidt længere distance 200 meter butterfly.

Heller ikke Daniel Steen Andersen, der var første dansker i bassinet, gik videre til semifinalerne, da han blev samlet nummer 35 i 100 meter butterfly.

Han hæfter sig ved oplevelsen af at stå foran et hjemmebanepublikum som den første dansker, der skulle svømme ved EM.

- Min præstation gjorde ikke oplevelsen mindre, men det er selvfølgelig skuffende, siger Daniel Steen Andersen.

- Viktor og jeg havde på forhånd talt lidt om, hvem der skulle være første dansker i bassinet, så jeg var glad, da startlisten kom, fortæller han.

I 4 x 50 meter fri blev der sat dansk rekord af kvartetten Frederik Siem Pedersen, Anders Lie, Daniel Skaaning og Mathias Zander Rysgaard i tiden 1 minut og 26,67 sekunder. Det var dog ikke nok til videre deltagelse.