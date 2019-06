- Vi stræber stadig efter at etablere et professionelt cykelhold. Vi har gang i nogle ting, men vi har i princippet intet, før vi har den endelige aftale, siger Riis, siger Bjarne Riis til Ekstra Bladet.

Riis tror på professionelt hold trods skrantende økonomi

Cykelkoncernen Virtu Cycling Group har præsenteret store millionunderskud, og mandag meddelte man, at det kvindelige hold lukker efter sæsonen på grund af sponsormangel.

Alligevel tror Bjarne Riis, der er ejer af koncernen sammen med rigmanden Lars Seier Christensen og Brøndbys bestyrelsesformand og hovedaktionær, Jan Bech Andersen, på en fremtid med et herrehold på et højt niveau.

- Vi stræber stadig efter at etablere et professionelt cykelhold. Vi har gang i nogle ting, men vi har i princippet intet, før vi har den endelige aftale.

- Jeg er fortrøstningsfuld, for vi sidder klar til at sætte det hele i gang, hvis muligheden byder sig, siger Bjarne Riis til Ekstra Bladet.

Tidligere på måneden viste et regnskab, at Virtu Cycling Group kom ud med et underskud på 18,8 millioner kroner for 2018.

I 2017 lød underskuddet på 21,6 millioner kroner i koncernen, der ved siden af cykelholdene blandt andet driver et rejsebureau og sælger cykeludstyr.

Bjarne Riis har udtrykt optimisme i forhold til at få et dansk hold med til Tour de France i 2021, hvor det prestigefyldte etapeløb starter i Danmark.

Over for Ekstra Bladet erkender den tidligere cykelrytter, at holdet er under tidspres. I dag kører koncernens herrehold, Team Waoo, blot på kontinentalniveau, der er det tredjehøjeste.

- Vi melder ud om vores projekt, når der er noget at melde ud. Vi er nået langt, men det er nu engang sådan, at man kan være nået temmelig langt i et projekt og så alligevel være langt fra målet, siger Bjarne Riis.