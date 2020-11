Riis forventer at stå uden World Tour-hold næste år

Det fortæller team manager Bjarne Riis, som ikke anser det for realistisk, at NTT kan fortsætte i 2021.

- Som det ser ud lige nu, er der ikke et hold med mig ved roret næste år. Sådan er situationen. Vi har ikke en sponsor på hånden lige nu, og det er ved at være sent, så det ser ikke for godt ud, siger Riis til Ekstra Bladet.

NTT stopper som navne- og hovedsponsor efter i år. Derfor har holdet jagtet en ny sponsor, men uden held.

Riis blev en del af NTT i januar, og der var store armbevægelser. Planen for Riis og forretningspartnerne Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen var at købe 30 procent af holdet.

Det er dog aldrig sket, handlen blev aldrig til noget, fortæller Riis.

- Det er ikke mit hold, og det har det aldrig været. Intentionen om at købe en del af holdet har været det, men det er aldrig sket, siger Riis til Ekstra Bladet.

Han udelukker ikke, at det kan nå at ændre sig, eller at trioen kan investere penge i et andet World Tour-hold.

Midt i en coronakrise peger alt bare ikke i den retning lige nu, erkender den tidligere danske cykelrytter.