Riis efter Tour-dato: Et spørgsmål om overlevelse

Bjarne Riis er glad for ny Tour-dato og kalder resten af den professionelle cykelsæsonen for ren overlevelse.

Cykelprofilen Bjarne Riis vurderer, at den resterende del af cykelsæsonen handler om ren overlevelse for sporten.

- Det er jo omstændighederne. Det er det muliges kunst. Vi skal have det bedst mulige ud af den sæson, der er tilbage. Sådan er alle nødt til at tænke i cykelsporten. Det er jo et spørgsmål om overlevelse, siger Bjarne Riis i et interview på tv3sport.dk.

Det sker, efter en dag hvor Den Internationale Cykelunion (UCI) gav en større klarhed over den resterende cykelsæson, som er blevet sat helt i stå på grund af coronapandemien.

UCI meddelte, at Tour de France køres fra 29. august til 20. september, og at løbet dermed er rykket cirka to måneder.

UCI slog også fast, at både Giro d'Italia og Vuelta a España skal køres efter Touren på endnu ukendte datoer efter VM, der afholdes fra 20. til 27. september.

Samtidig blev det også en kendsgerning, at man vil afvikle cykelsportens fem monumenter, som er de helt store endagsløb.

Bjarne Riis, som i dag er øverst sportslig ansvarlig på cykelholdet NTT, mener, at det er helt afgørende, at få afviklet de største løb.

- Jeg tror ikke, at nogen er i tvivl om, at når man kigger rundt i verden i øjeblikket, så er det overlevelse. Så er det firmaer, der skal overleve, og det er sportsklubber og sportshold, der skal overleve.

- Og så gælder det om på bedst mulig måde at gøre det, der skal til, for at alle kan blive tilfredse, og alle har en sæson at gå ind i, når vi taler 2021, siger Riis i interviewet.

Han er tilfreds med, at der er sat dato på Tour de France.

- Det er betryggende og rigtig rart at høre, at der er sat datoer på. Nu må vi jo bare krydste fingre for, at det også kommer til at ske, siger Riis.

31. marts meddelte rigmanden Lars Seier Christensen, at virksomheden Virtu Cycling, som han havde sammen med Bjarne Riis og Jan Bech Andersen, på grund af coronakrisen påbegyndte en nedlukning, og at kun engagementet i NTT ville blive ført videre.

Virtu Cycling offentliggjorde i januar, at man havde købt sig ind i NTT.