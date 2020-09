Andy Schleck fejrer etapesejren foran Alberto Contador på Col du Tourmalet under Tour de France i 2010. Schleck endte på en samlet andenplads efter Contador, men fik siden tilkendt sejren, efter at spanieren afleverede en positiv dopingprøve.

Riis' Tour-stjerne er stadig ven med Danmark

Andy Schleck er begejstret for Danmark, hvor han i sin storhedstid som cykelrytter var et meget populært navn. Bjarne Riis har han dog ingen kontakt med.

I Danmark ville et betydeligt antal cykelentusiaster ved tv-skærmene have krydset fingre for den lange bjergrytter fra Luxembourg, som Bjarne Riis i en ung alder hentede til Team CSC.

Havde onsdagens kongeetape af Tour de France fundet sted for ti år siden, ville det have været med Andy Schleck i en garanteret hovedrolle.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her