Rigmand vil købe Wembley af Det Engelske Fodboldforbund

Han fortæller, at det ikke vil betyde ændringer i forhold til, at England skal spille landskampe på Wembley.

- I skal vide, at Wembley altid vil være hjemmebane for Englands landshold, og vi vil hver eneste dag i året bestræbe os på at tjene et stadion, der er ikonisk og elsket her og over hele verden, siger han.

Ud over Fulham ejer Shahid Khan også NFL-holdet Jacksonville Jaguars, som siden 2013 hvert år har spillet en kamp på Wembley.

Det er sket som et led i NFL's bestræbelser på at blive mere udbredt internationalt.

Shahid Khan forsikrer i meddelelsen også Fulhams fans om, at hans mulige køb af Wembley ikke får indflydelse på, hvor klubben skal spille sine kampe.

Fulham, der kæmper for at rykke op i Premier League, har siden 1896 haft hjemmebane på Craven Cottage, der ligesom Wembley ligger i London.

Ifølge The Sun er Shahid Khan villig til at betale op mod en milliard pund - 8,5 milliarder kroner - for Wembley.

Rigmanden nævner ikke noget om beløbet for sit bud på Fulhams hjemmeside.

Wembley har gennem mange årtier været et samlingspunkt for engelsk fodbold.

I 2002 blev de dengang 80 år gamle bygninger revet ned, og fem år senere stod det nuværende Wembley klar med en tilskuerkapacitet på 90.000.

Wembley lægger i dag græs til flere store fodboldkampe i England, blandt andet de afgørende kampe i FA Cuppen. Derudover er Wembley altså også hjemmebane for det engelske landshold.