Riel nyder matchvinder-rolle efter måltørke

Dengang scorede den 30-årige angriber for Helsingør, men søndag lynede han så to gange i anden halvleg, da Lyngby slog Horsens 2-1.

Efter 16 minutter trak han et rødt kort på Horsens-målmand Michael Lansing, og i anden halvleg udlignede han til 1-1 med 20 minutter igen og sikrede siden sejren med sit mål til 2-1.

Det var selvsagt en stor lettelse for André Riel.

- Jeg har længtes efter det i rigtig lang tid, og jeg er egentlig mest glad for at få scoret mit første mål og for at kunne bidrage til at få tre point, siger André Riel.

Han var søndag tilbage i startopstillingen efter syv kampes fravær, og Lyngby-træner Christian Nielsen var glad for, at angriberen greb chancen i andres fravær.

- André tog sin chance i dag, og det er vigtigt, at andre træder til for os.

- Vi ved alle, at André Riel har en fantastisk afslutningsfod. Han er en af de bedste afsluttere i vores trup, og det ser vi hver dag på træningsbanen, så for os er kunsten at sætte ham op i de rette situationer, siger Christian Nielsen.

Hos AC Horsens var manager Bo Henriksen fuld af lovord for sit holds indsats i over en times undertal, efter at Michael Lansing blev udvist efter 17 minutter.

- Spillerne kæmpede jo vanvittigt. Jeg kan ikke sætte en finger på de her gutter. Der er noget mandsmod i dem, og de blev ved at arbejde.

- De var selvfølgelig skuffede, men det skal ikke tage noget fra vores selvtillid at tabe den her kamp, siger Bo Henriksen.