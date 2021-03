Artiklen: Rideforbund lukker alt ned af frygt for herpesspredning

Dansk Ride Forbund lukker ned for alle aktiviteter og stævner på grund af brud på karantæneregler.

Dansk Ride Forbund lukkede mandag ned for alle aktiviteter og nationale stævner frem til 26. april.

Det sker, efter at der er konstateret alvorlige brud på karantænereglerne i forhold til at hindre spredning af smitsom sygdom, herunder herpesvirus, lyder det på forbundets hjemmeside.

- Dansk Ride Forbund er i dag (mandag, red.) blevet bekendt med, at der i løbet af de sidste dage kan konstateres brud på reglerne for håndtering af smitsom sygdom, herunder karantænereglerne for heste, der indføres til Danmark fra udlandet.

- Det medfører, at alle stævner og aktiviteter, der involverer heste, under Dansk Ride Forbund per dags dato lukkes ned frem til 26. april 2021, skriver Dansk Ride Forbund.

Det pointeres, at der ikke er tale om brud på karantæner blandt heste, som har været på stævnepladser med konstateret spredning af den aggressive type af herpesvirus, som spredte sig fra en stævneplads i Valencia for nogle uger siden.

Der er derimod tale om konstatering af flere kombinerede forhold, hvor personer i forbindelse med import af heste har brudt reglerne for karantæne af heste indført fra udlandet, forklarer forbundet.

Forbundet bemærker, at smitterisikoen er lav, men at man ikke længere kan stå inde for smitteinddæmningen.

Udbruddet af herpes blandt heste har skabt problemer for kvalifikationen til OL i Tokyo.

Flere danske topryttere og deres heste skulle efter planen have brugt denne tid på at klare kvalifikationskravet til legene i Japans hovedstad, men det har virusset sat en foreløbig stopper for.

I øjeblikket er kvalifikationsstævner over det meste af Europa aflyst frem til 11. april på grund af den smitsomme sygdom.