Riddersholm satser på Superligaen og varsler pokaludskiftning

Sønderjyske tabte mandag 0-3 ude til FC Midtjylland, og allerede torsdag skal sønderjyderne i aktion igen, når Randers venter i Sydbank Pokalens kvartfinale.

Inden mandagens superligakamp fastslog Sønderjyske-træner Glen Riddersholm over for JydskeVestkysten, at 3F Superligaen har førsteprioritet for klubben, da nedrykning stadig er en reel fare, som klubben skal have afværget. Det budskab gentog han over for pressen efter nederlaget.