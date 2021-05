Riddersholm om pokalnedtur: Afgjort før den kom i gang

- Denne finale var stort set overstået, før den kom i gang. For vi kom bagud 0-2 så tidligt. Det er gammel visdom, at fodboldkampe bliver afgjort i felterne, og vi må sige, at det blev den her, siger Riddersholm.

Sønderjyske havde muligheder for at komme tilbage i kampen ved stillingen 0-2, men det lykkedes ikke holdet at reducere.

- Når vi indkasserede to mål på standardsituationer, blev det op ad bakke, og Randers fik vinger.

- Når det er sagt, må jeg sige, at vi har haft en fantastisk pokalturnering. Det var andet år i streg, at vi stod i finalen, påpeger Riddersholm.

Han er ked af at skuffe de fans, som havde taget turen til Aarhus for at bakke op.

- Skuffelsen er fantastisk stor hos dem, ligesom den er hos os, men vi må også bare erkende, at vi ikke ramte niveauet. Det gør ondt, men det kan vi ikke ændre på nu, siger Riddersholm.

Randers' mål til 1-0 kom efter et hjørnespark fra Erik Marxen, som sønderjyskekeeper Lawrence Thomas ikke kunne håndtere.

- Det var jo et hjørnespark, som gik direkte i mål, og det er vi kede af. randersspillerne er dygtige til at skabe en masse trafik inde foran målmanden, som vi ellers havde snakket rigtig meget om, siger træneren.

En nedtrykt Lawrence Thomas tog åbningsmålet på sin kappe efter nederlaget.

- Den svævede lidt længere, end jeg havde forventet. Jeg har været stærk i ligaen i hele sæsonen, men denne gang begik jeg en dum fejl.

- Det føles forfærdeligt. Det er en målmands lod, og det er en del af spillet. Men det er skuffende, siger Lawrence Thomas.