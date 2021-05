Riddersholm om coronaramt sønderjyde: Afgørende spiller

- Det har været svært, fordi det er en spiller, som om nogen havde fortjent at spille finalen, og som har præsteret på fremragende vis for os hele foråret.

- Det har været en afgørende spiller i det her forår, siger Glen Riddersholm.

Spilleren, der er tale om, blev testet positiv for coronavirus mandag. Han er blevet testet igen med endnu et positivt resultat, så han er endegyldigt ude.

Han kommer også til som minimum at gå glip af to kampe i Superligaen, hvor Sønderjyske kun mangler at spille tre kampe i nedrykningsspillet - også kaldet kvalifikationsspillet.

- I bedste fald er han klar til den sidste kamp i kvalifikationsspillet hjemme mod AaB. Hvis vi skal følge protokollen, siger Riddersholm.

Det var derfor en hård snak, Riddersholm skulle tage, da den kedelige nyhed skulle formidles videre til spilleren, der var med på holdet i sidste års pokaltriumf for Sønderjyske.

- At skulle overbringe ham den nyhed, det er ikke den nemmeste samtale, jeg har haft. Det påvirker os selvfølgelig. Selv om vi er professionelle og har et erhverv, så er vi også mennesker bag facaden.

- Det kan være, at det er sidste gang, at han for mulighed for at stå i en finale. Det påvirker os alle sammen, at den mulighed er blevet ham frataget, siger træneren.

Sønderjyskes angriber Anders K. Jacobsen ærgrer sig på sin holdkammerats vegne over at gå glip af pokalfinalen.

- Først og fremmest er det synd for spilleren at skulle misse den kamp. Bortset fra det er vi rimeligt afklaret omkring det. Vi er videre og har fuldt fokus på finalen, siger Anders K. Jacobsen.

Randers-træner Thomas Thomasberg har også hørt om Sønderjyskes afbud grundet corona, og han ved tilmed, hvem der er tale om.

- Jeg skal jo ikke stå og røbe noget. Men jeg ved godt, hvem det er. Har I ikke snuset jer frem til det? Det er jo jer, der er journalister. Jeg ved det godt, siger Thomasberg.

Navnet på den coronaramte spiller ventes at blive offentliggjort, når Sønderjyske offentliggør truppen til pokalfinalen.