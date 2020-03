Riddersholm hylder moralen efter tilskuerløst comeback

Cheftræner Glen Riddersholm er imponeret over holdets comeback, især da der ikke var opbakning på hjemmebanen Sydbank Park, som var uden tilskuere grundet frygten for spredning af coronavirus.

- Jeg synes, det er stærkt at kæmpe sig tilbage uden opbakning udefra. Det er flot fokus, og jeg må bare rose mine spillere for at vise den mentalitet, siger Riddersholm.

- Det var en moden præstation under svære betingelser, og jeg er meget imponeret over mit mandskab og dette point, som næsten føles som en sejr.

Sønderjyske har med det ene point nu hentet fire point i de første fire kampe i 2020, og det tilfredsstiller Glen Riddersholm, som har set sit hold tabe ude mod FC Nordsjælland og FC Midtjylland.

- Jeg er glad for det ene point og for den start, vi har fået på foråret.

- Når man kommer bagud 0-1 mod et såret OB-hold på en dårlig bane og uden tilskuere, så er det svært. I sidste ende var det fuldt fortjent, at vi fik point, da vi var bedst i kampen, siger træneren.

OB-træner Jakob Michelsen deler ikke sin kollegas opfattelse af, at Sønderjyske var det bedste hold i kampen.

- Vi er skuffet over, vi ikke vandt, for vi synes, vi var det bedste fodboldhold. Jeg er træt af, at vi ikke fik den sejr, for nu skal vi igen konfronteres med, at det er længe siden, vi har vundet en kamp.

- Kampen foregik, som vi gerne ville have det. Vi var i kontrol og gav stort set ikke en målchance væk.

Sønderjyskes anfører og målscorer Johan Absalonsen erkender, at spillerne lige skulle vænne sig til, at der ikke var gang i den på tribunerne.

- Det var mærkeligt, og man skulle lige ryste følelsen af, at det var en træningskamp af sig.

- Vi kan sagtens bruge det ene point, og det føles som lidt mere end dét. Det viser mental styrke, at vi kunne kæmpe os tilbage, og det er noget, vi kan bruge fremadrettet, siger anføreren.

Begge klubber skal i gruppespil for at undgå nedrykning fra Superligaen.