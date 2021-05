Riddersholm er optimist før pokalfinale trods 2-4-nederlag

Holdets cheftræner, Glen Riddersholm, var til trods for nederlaget tilfreds med den generelle præstation, som holdet lagde for dagen.

Sønderjyske løb søndag ind i et 2-4-nederlag, da holdet gæstede Vejle i Superligaens nedrykningsspil.

- Vi viste, at vi kan levere en god præstation, men vi må også bare erkende, at vi ikke fik forvaltet kampen på en god nok måde.

- Vi må erkende, at Vejle var skarpere, end vi var. Selv om det var en helt lige kamp, kunne vi have forvaltet den lidt bedre, siger Riddersholm.

Sønderjyske har i midtugen kæmpet med coronatilfælde i truppen, og selv om det kommer på et ubelejligt tidspunkt, skal det ikke være en undskyldning for holdets indsats.

- Jeg vil gerne understrege, at coronaen ikke er nogen undskyldning for kampen i dag. Men det er klart, at vi ikke har haft den optimale forberedelse, siger Glen Riddersholm.

Han håber, at der kommer ro på situationen inden torsdagens pokalfinale mod Randers.

Det håber Sønderjyske-anfører Pierre Kanstrup også.

- Det er klart, at man bliver lidt udfordret, i og med at man ikke har sin vante gang i omklædningsrummet og bare skal møde ind og træne, siger han.

Den 32-årige anfører synes ikke, at sønderjyderne søndag leverede det, som man kunne forvente i defensiven.

- Vi tog lidt for let på det, når vi kom op på deres banehalvdel, og vi fik sat en masse kontraangreb i gang til dem.

- Man kan sige, at Vejle har kvalitet, og de straffede os, siger Kanstrup.

Han tilføjer, at holdet skal være mere villigt til at begå nogle frispark i torsdagens pokalkamp og være bedre til at skære igennem.

- Det er klart, at til pokalfinalen skal vi være mere afklarede, end vi var i dag (søndag, red.), og få lavet nogle frispark og bremset deres omstillinger.