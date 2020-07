Riddersholm efter titel og overlevelse: En magisk uge

Sønderjyske fulgte op på onsdagens pokaltriumf med at sikre sig overlevelse i Superligaen, da det blev til 1-1 hjemme mod OB lørdag aften.

- Det har på mange måder været en magisk uge. En Sønderjyske-double med overlevelse, som er blevet vores varemærke, og så samtidig klubbens første trofæ, siger cheftræneren.

I lang tid har presset været stort på Sønderjyske, og Riddersholm har mærket det på egen krop.

- Det er jo ikke bare den her uge, der har været massiv, og som gør, at man føler sig ret tømt og mentalt tappet.

Derfor har han også roser til alle i klubben, der har været med til at få tingene til at lykkes i en sæson, hvor der har været udfordringer.

- Efter vi fik sluttet grundspillet, har vi været under maksimalt pres, og derfor er det en vanvittig stor præstation af hele klubben, truppen og staben, siger han.

Målscoreren til 1-0 mod OB, Alexander Bah, var et stort smil efter kampen.

- Det er den perfekte uge. Jeg havde ikke turde drømme om det her. Det er en kæmpe forløsning, fortæller han.

- Det er en fed måde at slutte sæsonen på. Pokaltitel og overlevelse en runde før. Det er vildt.

Den alsidige Sønderjyske-spiller er glad for, at truppen trods alt har vist sin kvalitet på det seneste, hvor det har spidset til.

- Vi skal præstere bedre end i år med den her trup, for her til sidst viser vi virkelig, hvilken kvalitet vi har.