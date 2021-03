Riddersholm: Haysen-sag har påvirket mig emotionelt

Torsdag morgen meddelte aarhusianerne, at Hans Jørgen Haysen, som netop har forladt Sønderjyske til fordel for AGF, alligevel ikke starter i klubben.

Senere torsdag erfarede B.T., at det skete på baggrund af en personalesag fra Haysens tid i Sønderjyske, som AGF angiveligt havde fået nys om.

Århus Stiftidende mener at vide, at der er tale om en "alvorlig MeToo-krænkelsessag", som avisen beskriver det.

Sagen har påvirket den nu forhenværende sportschefs tidligere kolleger i Sønderjyske. Herunder cheftræner Glen Riddersholm.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke har været emotionelt påvirket af det. Jeg er et menneske, der har følelser, og derfor synes jeg også, at det har været en svær dag, erkender den erfarne superligatræner.

Sønderjyske havde dog ikke andet valg, end at komme hurtigt videre oven på nyheden, da holdet torsdag aften fik besøg af OB i et opgør, der endte 1-1.

- Jeg mødte tidligt ind, og det gjorde flere af de erfarne spillere også, og så snakkede vi selvfølgelig lidt om det, og så var vi videre, fortæller Riddersholm, som efterfølgende ikke vil udtale sig mere om sagen.

En af de spillere, som var med til at snakke med Riddersholm om Haysen-sagen, var forsvarsspilleren Stefan Gartenmann. Han slår dog fast, at spillerne, inklusiv ham selv, har ageret professionelt, så fokus blev flyttet over på torsdagens vigtige kamp i kampen om en top-6-placering.

- Vi har selvfølgelig snakket om det, men vi er professionelle fodboldspillere, så det var ikke noget, der fyldte, så snart vi trådte ind over kridtstregerne.

- Selvfølgelig er det en speciel situation, men vi har ikke kunne gøre så meget ved det, og det har ikke været noget, der skulle få indflydelse.

- Vi ved ikke mere om det end alle andre, så vi kunne kun gå og snakke om det og undre os, siger den 24-årige midterforsvarer.

Sønderjyske siger torsdag, at man fra ledelsens side ikke har kommentarer til sagen lige foreløbigt, da indholdet omhandler personale og er af privat karakter.