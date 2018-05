Ribéry forlænger og tager 12. sæson i Bayern München

- Jeg er meget glad for at få lov til at spille endnu et år for denne store klub, siger Franck Ribéry.

- München er for længst blevet et hjemsted for mig og min familie, og jeg er meget stolt over også at kunne bære Bayern-trøjen i næste sæson, siger han.

Franck Ribéry kom i sommeren 2007 til Bayern München fra Marseille i hjemlandet, så han skal efter sommerpausen i gang med sin 12. sæson for tyskerne.

Franskmanden har i sine første 11 sæsoner blandt andet vundet otte tyske mesterskaber, fem tyske pokaltitler og et enkelt Champions League-trofæ.

Franck Ribéry kan nå op på seks tyske pokaltitler, hvis Bayern München 19. maj vinder årets pokalfinale mod Eintracht Frankfurt i Berlin.

Offensivspilleren spillede fra 2006 til 2014 81 A-landskampe for Frankrig.

Franck Ribéry var i 2006 med til at tabe VM-finalen til Italien efter straffespark.