Ribe-Esbjerg slår BSH i gyser i Silkeborg

Det skete med sejr på udebane over Bjerringbro-Silkeborg (BSH) på 27-26, efter at gæsterne var ved at sætte det hele over styr i slutfasen.

Her var Ribe-Esbjerg foran 26-20 med otte minutter igen, men føringen skrumpede ind til 26-25, inden gæsterne sikrede sejren.

Ribe-Esbjerg har dermed 23 point ligesom Skjern. GOG har et point mere på fjerdepladsen, og BSH har 25 point på tredjepladsen.

Det var andet nederlag i træk hjemme for BSH, som søndag tabte 24-33, da Benfica var på besøg i EHF Cuppen.

I forhold til ligaen mødte hjemmeholdet dog op med to ligasejre i træk, mens Ribe-Esbjerg havde tabt de seneste to kampe i ligaen.

Gæsterne var foran 14-12 efter første halvleg, og Ribe-Esbjerg kom foran 25-20 med ti minutter igen.

Så valgte BSH-træner Peter Bredsdorff-Larsen at skifte målmand. Ind kom Aljosa Rezar i stedet for Kasper Larsen i forsøget på at skabe en reaktion, og den kom.

Gæsterne skulle dog først lige foran med seks mål, men så hentede BSH ind.

Hjemmeholdet kom på 23-26 efter tre mål i træk med fem minutter igen, og Mads Kjeldgaard Andersen reducerede yderligere til 24-26.

Keeper Rezar tog et forsøg fra Rúnar Kárason, men BSH fik ikke udnyttet det efterfølgende angreb til at komme et mål efter gæsterne.

Rezar reddede dog igen et forsøg, og Ribe-Esbjerg virkede pludselig helt punkterede efter en lang scoringspause, og så sørgede Jesper Nøddesbo for 25-26 med halvandet minut igen.

Rezar reddede igen fra stregen, men gæsterne fik tilkendt et straffekast, og da Nicolai Nygaard scorede lignede det afgørelsen i den tætte afslutning, selv om BSH reducerede yderligere til sidst.