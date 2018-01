Revner i tribune stopper portugisisk ligakamp

Hjemmeholdet var gået til pausen med en overraskende føring på 1-0 mod Porto, der sammen med de to Lissabon-klubber Benfica og Sporting i årtier har domineret portugisisk fodbold.

Men spillerne fra Estoril fik ikke mulighed for at forsøge at fuldføre sensationen.

Sikkerhedspersonale havde opdaget dybe revner i en bærende søjle til en af tribunerne på Estorils stadion og derefter beordret tilskuerne på det pågældende stadionafsnit ud på banen.

Ifølge Sport TV, der transmitterede opgøret fra Antonio Coimbra da Mota-stadion lidt uden for Lissabon, målte revnerne op til to centimeter.

Stadionspeakeren meddelte senere, at kampen ikke ville blive genoptaget mandag. Estoril har ifølge AFP oplyst, at anden halvleg vil blive afviklet på en dato, som "snart vil blive fastsat".

Det er uvist, om Portugals fodboldforbund vil forlange hele kampen spillet om.

Estoril er nummer 18 og sidst i Portugals Primeira Liga med 12 point efter 17 kampe.

Porto er nummer to med 45 point for 17 kampe. Sporting er på førstepladsen 46 point for 18 kampe.