Reuters udsendte fejlagtig historie om Lionel Messi

Nyhedsbureauet Reuters skrev fredag, at fodboldstjernen Lionel Messi har besluttet sig for at blive i FC Barcelona.

Messis fremtid har været usikker, efter at argentineren i sidste uge meddelte Barcelona, at han agtede at forlade klubben i indeværende transfervindue.

Argentineren har spillet i klubben, siden han ankom som 13-årig. Han har spillet 731 kampe og scoret 634 mål for Barcelona.

Men nu har klubikonet givet udtryk for, at han vil væk. En juridisk uenighed om hans kontrakt skiller dog lige nu parterne.

Barcelona mener, at en klausul i Messis kontrakt, der tillod ham at skifte klub gratis, hvis argentineren ønskede det, udløb 10. juni, og at Messi derfor er under kontrakt med Barcelona.

Messis lejr argumenterer for, at fristen burde være forlænget, fordi hele sæsonen blev skubbet under coronapandemien.