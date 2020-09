Retssagen mod Football Leaks-bagmand begynder

Her er han sigtet for 90 forskellige forhold. Det drejer sig blandt andet om afpresning, hacking og tyveri af data.

- Jeg håber at blive frikendt, for jeg er en whistleblower, og jeg handlede i god tro, har den 31-årige portugiser med mørkt strithår fortalt den tyske avis Der Spiegel.

Football Leaks blev kendt i 2016, da Der Spiegel ligesom danske Politiken og en stribe andre medier bragte en række historier på baggrund af det materiale, som Pinto havde skaffet.

Materialet byggede på 70 millioner dokumenter, og historierne handlede om alt fra lyssky handler til svindel, skattesnyd og korruption blandt klubber, spillere, trænere og agenter.

Som følge af afsløringerne er der startet forskellige retssager i Frankrig, Spanien, Belgien og Schweiz.

Efter at have lækket dokumenterne i 2015 tog Rui Pinto til Ungarn. Her befandt han sig, indtil han blev anholdt og udleveret til Portugal i marts 2019.

I første omgang blev han varetægtsfængslet i et år forud for retssagen, men blev overført til husarrest efter at have samarbejdet med de portugisiske myndigheder.

Han har hjulpet myndighederne i andre sager og er derfor i et vidnebeskyttelsesprogram.

Rui Pinto kaldes for "en meget vigtig europæisk whistleblower" af hans advokater. Selv har han forklaret, at han ville vise "fodboldens uærlige branche".

Advokaterne vil indkalde i retssagen 45 vidner, heriblandt Edward Snowden.

Snowden offentliggjorde i 2013 dokumenter, der viste, amerikanske og britiske myndigheder i stor stil overvågede blandt andet journalister og delte efterretningerne.

Pinto er blandt andet anklaget for at have afpresset forretningsmanden Nelio Lucas, som står i spidsen for gruppen Doyen Sports. Pinto forlangte angiveligt op til en million euro svarende til 7,44 millioner kroner for ikke at lække dokumenter, han havde tilegnet sig på ulovlig vis.

- Jeg fortryder, at jeg har haft kontakt med Nelio Lucas. Jeg var naiv dengang, har Rui Pinto fortalt Der Spiegel.