Retssag mod tidligere atletikpræsident begynder mandag

Med måneders forsinkelse begyndte retssagen mod Lamine Diack, den tidligere præsident for Det Internationale Atletikforbund, IAAF, der nu hedder World Athletics, mandag.

Diack, der var præsident fra 1999 til 2015, er blandt andet anklaget for at have modtaget millioner af dollar for at have dækket over positive dopingtest fra russiske atletikudøvere.