Retov efter comeback-sejr: Det er mit stolteste øjeblik

Det er et af Brøndby-træner Martin Retovs stolteste øjeblikke, siger han selv, selv om karrieren som spiller blandt andet har budt på et dansk mesterskab og pokaltitler.

- Jeg er simpelthen så glad. Det her er et af mine stolteste øjeblikke. En ting er at være spiller på et hold, men nu er jeg leder for et hold. Det er en fantastisk oplevelse, siger Brøndbys midlertidige cheftræner.

Pladsen i Europa blev sikret i sidste forsøg for Brøndby, der kunne have sikret billetten i pokalfinalen, og den europæiske deltagelse er vital for klubben.

- Det handler om selvforståelsen. Vi er en stor klub i Danmark og har mange, der følger os, så det er sådan, det skal være.

Brøndby var i fredagens kamp mod Randers bagud 0-2, men fik udlignet til 2-2 efter 67 minutter.

Fem minutter senere sendte Brøndby-tyskeren Dominik Kaiser et hjørnespark ud ved feltkanten til Besar Halimi, der helt fri sparkede bolden i mål på førsteberøringen.

Den kombination var planlagt, fortæller Retov, der lovpriser assistenten Matthias Jaissle for Brøndbys dødbolde.

- Det var selvfølgelig indstuderet, og det er en stor cadeau til Jaissle (Matthias, red.). Det er rart, vi scorer på sådan en.

Besar Halimi lettede også på kasketten for Brøndby-assistenten.

- Jaissle (Matthias, red.) sagde, at bagrummet var meget åbent på hjørnespark, så jeg sagde det til Kaiser (Dominik, red.).

- Jeg følte mig fri, og så ramte han (Kaiser, red.) den også meget godt. Jeg så ikke, hvordan jeg ramte den, men det vigtigste er, at bolden gik i mål.

Martin Retov fortalte efter kampen, at han har fået besked om sin fremtid, men kunne ikke fortælle mere.

Brøndbys sportsdirektør Ebbe Sand ville heller ikke fortælle, hvad Retov har fået at vide, eller hvornår klubben præsenterer sin nye cheftræner.