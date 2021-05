Restriktioner tvinger OL-boss til at udskyde Japan-besøg

Det var planen, at Bach skulle ankomme til Japan inden for de næste dage, men det er umuligt, da Japan i øjeblikket kæmper med den fjerde bølge af coronavirus.

Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, må udskyde et besøg til Japan til kort før OL.

I stedet ankommer IOC-præsidenten til Japan 12. juli, hvilket er mindre end to uger, før legene skydes i gang i hovedstaden Tokyo.

Det fremgår af et brev, som vicepræsident i IOC, John Coates, har sendt til de japanske arrangører.

Thomas Bach havde oprindelig planlagt at være på plads i Hiroshima og overvære, når den olympiske fakkel passerer forbi mindeparken for de atombomber, der blev kastet over byen i 1945 af USA.

På grund af coronarestriktioner foregår fakkeloptoget dog uden tilskuere.

I Japan er der en stigende bekymring og modvilje mod afholdelsen af sommerens OL, men Thomas Bach har forsøgt at berolige japanerne.

Onsdag sagde IOC-præsidenten, at han forventer, at op mod 80 procent af de olympiske delegationer, der ankommer til Tokyo, vil være vaccineret for coronavirus.

IOC fører onsdag, torsdag og fredag onlinemøder med de japanske arrangører omkring OL.

Torsdag beretter japanske medier, at omkring 94.000 udlændinge vil rejse til Japan i forbindelse med OL og Para-OL.