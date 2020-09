Restriktioner afblæser dansk sæson i amerikansk fodbold

Der er ganske enkelt for mange spillere på holdene, til at det kan lade sig gøre at afvikle kampe, hvor maksimalt 50 personer samles.

Derfor har Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (Daff) besluttet at aflyse de allerede udsatte semifinaler samt finalen, Mermaid Bowl, og der vil ikke blive kåret en dansk mester i 2020, oplyser forbundet på sin hjemmeside.

- Vi er utroligt kede af, at det desværre ikke er muligt at gennemføre National Ligaen under de restriktioner, der p.t. er gældende for dansk sport, siger formanden for NL-udvalget, Casper Reinhardt.

- Vi håber på, at der i 2021 igen vil være mulighed for at afvikle vores sport på højt internationalt niveau i Danmark.

I den ene semifinale skulle Triangle Razorbacks fra Vejle have mødt Copenhagen Towers.

Triangle Razorbacks-formand Kaj Sørensen er frustreret over udviklingen, men har forståelse for, at der ikke er andre muligheder end at aflyse.

- Vi kan ikke spille kampe med 18-19 spillere på hvert hold. Det vil være nødvendigt med så få spillere, hvis vi skal holde os under 50 personer, når der også skal være plads til dommere, trænere og så videre, siger Kaj Sørensen til Vejle Amts Folkeblad.

Den anden semifinale var et anliggende mellem Søllerød Gold Diggers og AaB 89ers.