Reservespillere formåede ikke at imponere Mourinho

- Jeg ville gerne have lavet 11 udskiftninger efter første halvleg, siger han.

Tottenhams manager, José Mourinho, er skuffet over de marginalspillere, som han torsdag gav chancen fra start i Europa League-kampen ude mod Royal Antwerp.

London-klubben tabte overraskende 0-1, og ifølge Mourinho er der kun én god ting af sige om det:

- Aftenen viser, at mine fremtidige valg af spillere vil være meget nemme, siger han efter dukkerten i Belgien.

Ifølge portugiseren formåede de spillere, som normalt må tage til takke med en plads på bænken eller oppe på tribunerne, ikke at gribe chancen, da den var der.

- Det er mit ansvar at give dem mulighederne. Men der er også deres mulighed for at gribe chancen med begge hænder og gøre sig fortjent til mere (spilletid, red.), tilføjer han.

Nederlaget var Tottenhams første siden sæsonpremieren.

En lang række reserver startede inde, men efter de første 45 minutter var holdet bagud, og Mourinho reagerede ved at skifte fire spillere ind - Pierre-Emile Højbjerg samt de offensive profiler Érik Lamela, Lucas og Son Heung-min.

11 minutter inde i anden halvleg kom også Harry Kane på banen, men alligevel lykkedes det ikke at forhindre nederlaget.