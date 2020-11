Reserverolle er fortid for dansk landsholdsmålmand

I sin første kamp for sin nye klub kom han ind i pausen, fordi konkurrenten Ralf Fährmann blev skadet. Siden har Rønnow vogtet pladsen i Schalkes mål, og det huer ham igen at få kontinuerlig spilletid.

Det siger Rønnow, der i disse dage er samlet med det danske fodboldlandshold.

- For mig personligt har det været super at skifte klub. Desværre vinder vi ikke så mange fodboldkampe i øjeblikket, men vi er på rette vej, og jeg har fået lov til at spille en masse. Jeg synes selv, at jeg har vist, hvem jeg er, og hvad jeg står for. Det er positivt.

- Jeg har selv oplevet, hvordan en skade kom i vejen for min start i Frankfurt, så jeg håber aldrig for nogen, at de får en skade - men når det er sagt, så var det den her gang en skade til en anden, som var min chance, og jeg synes, at jeg har grebet den, siger Rønnow.

Efter at have haft stor succes i AC Horsens og Brøndby havde han svært ved at vænne sig til pludselig at være reserve - også fordi det ikke var den rolle, han i sommeren 2018 blev købt ind til i Frankfurt.

Han spillede kun 21 kampe i løbet af 27 måneder i Frankfurt.

- Det kan godt være opslidende at være reserve, og jeg føler mig ikke som en andenmålmand. Det var jo ikke min intention, at jeg tog til Tyskland for at sidde på bænken, men en uheldig omstændighed gjorde, at det blev sådan.

- Grunden til, at jeg er her på landsholdet, og at jeg fik mulighed for at skifte til en så stor klub som Schalke, er, at jeg har gjort mange ting rigtigt, selv om jeg ikke har spillet så meget. Det er jeg glad for.

- Jeg kan påvirke mig selv og min udvikling, og jeg synes, at jeg står her i en væsentlig bedre udgave end for to år siden, siger Frederik Rønnow.

Nu er Schalke-konkurrenten Ralf Fährmann imidlertid klar til at spille igen, og når Rønnow vender hjem fra landsholdssamlingen, finder danskeren ud af, om han bevarer pladsen mellem stængerne.

Det forventer han selv. I den sidste kamp før landskampspausen vogtede Rønnow nemlig målet, mens tilbagevendte Fährmann sad på bænken.

Under Åge Hareide var Frederik Rønnow nummer to i landsholdets målmandshierarki, og det er han også under Kasper Hjulmand. Det blev slået fast søndag, da Rønnow kom ind i stedet for den skadede Kasper Schmeichel.

Leicester-målmanden er endnu ikke 100 procent klarmeldt til onsdagens kamp mod Belgien. Bliver Schmeichel ikke kampklar, står Rønnow til at få sin niende landskamp onsdag mod verdensranglistens nummer et.