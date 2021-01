Reservernes festdag giver dansk VM-humør et ekstra løft

Med de meget omtalte profiler ude af billedet var scenen sat for nye folk. Og med den overraskende klare sejr har folk som Nikolaj Øris, Jacob Holm og Magnus Saugstrup for alvor stemplet ind i VM.

Værdien af reservernes festaften skal man ikke undervurdere, lyder det fra den danske lejr.

- Det er enormt vigtigt, siger Mads Mensah.

- Selvom jeg er ret sikker på, at alle er hernede, fordi vi først og fremmest skal vinde, vil alle selvfølgelig også gerne være en del af det.

- Derfor er det rigtig fedt, at nogle af dem, der ikke har spillet så meget indtil videre, kom ind og leverede fra start. Det er noget, vi kan tage med, at vi har en god bredde, og det kan vi hurtigt få brug for igen, siger Mensah.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har altid arbejdet ud fra et mantra om, at han spiller med det hold, der skal til for at vinde. Han giver ikke nødvendigvis reserver spilletid, blot for at holde dem i godt humør.

Men mod Kroatien fik han brugt hele holdets bredde, og han er glad for at se, at de nye folk levede op til ansvaret.

- Det er selvfølgelig ekstra rart. Det giver et bedre humør hos dem, som måske ikke spiller så meget i nogle kampe.

- Måden vi har præsenteret os som hold på, lover rigtig godt for det her landsholds fremtid, siger Nikolaj Jacobsen.

Holdets allernærmeste fremtid handler om onsdagens kvartfinale, hvor Danmark møder de egyptiske VM-værter.