René Holtens OL-drøm bristede: Det er en tom fornemmelse

Drømmen bristede, da kajakroeren René Holten Poulsen fredag formiddag missede den sidste mulighed for at få en billet til OL i Tokyo.

Kun førstepladsen havde været nok til en OL-billet.

- Det er en meget tom fornemmelse. Jeg har arbejdet så meget. Det er enormt skuffende, siger en tydeligt påvirket René Holten Poulsen i telefonen fra Rusland.

- Det er på en eller anden måde uvirkeligt.

- Jeg ved ikke, om jeg skal græde, eller hvad jeg skal. Jeg har brugt så meget tid på det, og så stod jeg der efter løbet, og så var det bare det.

Han var ellers godt tilfreds med indsatsen i fredagens løb.

- Jeg roede et godt løb. Ikke perfekt, men godt. Det var bare ikke nok, siger han.

Efter René Holten Poulsen i 2016 skuffede ved OL i Rio de Janeiro oplevede han en mental nedtur, som påvirkede hans resultater i kajakken.

Siden blev han samlet op og hjulpet på vej af blandt andre en sportspsykolog, og siden september sidste år har han fundet tilbage til et niveau, han har været glad for, fortæller han.

Derfor er skuffelsen endnu større efter den kiksede OL-kvalifikation, og nu skal 32-årige René Holten Poulsen overveje, hvad der skal ske med karrieren.

- Lige nu jeg kan jeg slet ikke tage stilling til, om jeg skal ro eller ej. Jeg tror ikke, det er det rigtige tidspunkt at tage sådan en beslutning. Jeg kan slet ikke overskue det lige nu, siger René Holten Poulsen.

I forrige uge fik han en opløftende oplevelse, da han ved et World Cup-stævne i Ungarn vandt sølv i 500 meter enerkajak. Derfor tror han på, at han kan være med blandt de bedste, hvis han fortsætter.

- Jeg var ti centimeter fra at vinde. Så jeg har mulighed for at vinde medaljer på 500 meter. Jeg elskede at ro den distance, og det var pissefedt. Jeg troede virkelig på, at jeg kunne vinde, siger René Holten Poulsen.

Han fortæller, at han kan se flere muligheder i både toer- og firerkajak frem mod OL i Paris i 2024, men han er ikke klar til at tage en beslutning om, hvorvidt han skal og kan satse på deltagelse til den tid.

- Jeg skal lige have det hele lidt på afstand, siger René Holten Poulsen, som også nævner VM på hjemmebane i september som en mulighed for at vise sig frem.

Med den missede OL-kvalifikation er en del af René Holten Poulsens indtægtsgrundlag potentielt forsvundet. Han får således støtte fra Team Danmark, og han frygter, at den nu fordufter.

- Team Danmark vil da nok tage mine midler. Jeg håber, det fortsætter til 31. august, men i princippet kan de tage dem i næste måned. Det er en rimelig stor del af min indtægt. Det er nærmest det, jeg lever af, siger René Holten Poulsen.

Han understreger, at han også har sponsorater og indtægter, der ikke er hængt op på sportslige resultater.