René Holten stopper med at ro i OL-kvalifikationsstævne

32-årige Holten Poulsen førte halvvejs med god afstand til konkurrenterne, men tæt på mållinjen stoppede danskeren med at ro og endte på en femteplads i det indledende heat.

Hvad der fik ham til at stoppe, er uvist, men på yderbanen begyndte Andrej Olijnik fra Litauen at skyde en voldsom fart.

Kraftig vind hen over vandet kan have skabt ulige forhold for roerne, og René Holten Poulsen har måske vurderet, at førstepladsen ville gå tabt og derfor valgt at spare på kræfterne.

En sejr i det indledende heat ville give ham direkte adgang til fredagens finale, men derudover handlede det for resten af feltet i det indledende heat om at undgå sidstepladsen.

Placeringerne fra to til syv er således med, når der torsdag klokken 11.19 afvikles semifinaler. Herfra går tre videre fra hver semifinale til fredagens finale.

Vinderen af stævnet i Sibirien kvalificerer sig til OL i Tokyo.