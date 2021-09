René Holten glæder sig til VM trods modgang

Næste stop er VM på Bagsværd Sø fra torsdag til søndag, og René Holten føler sig godt tilpas forud for udfordringen.

- Jeg har trænet og glæder mig, og jeg er så forberedt, som jeg kan være, siger René Holten, som ser frem til at dyste på hjemmebane.

Anderledes så det ud i 2016. Den daværende regerende verdensmester havde netop afsluttet OL i Rio med en skuffende sjetteplads, som ifølge René Holten skyldtes en følelse af pres og udmattelse, der ramte ham i de sidste uger op til OL.

Trods sølvmedaljer til VM i 2017 og 2018 blev resultaterne gradvist dårligere i årene efter OL i Rio, selv om René Holten i de fysiske test så bedre ud end nogensinde.

Efter et medaljeløst VM i 2019 tog sportschefen for Dansk Kano og Kajak Forbund, Lars Robl, en snak med kajakroeren.

Lars Robl, som er uddannet psykolog, vurderede, at René Holten var ramt af et traume forårsaget af skuffelsen til OL i Rio, og det førte til et forløb med en sportspsykolog.

I 2020 blev alle konkurrencer aflyst på grund af corona, og tilbage i maj 2021 led OL-drømmen endnu et knæk, da det ikke lykkedes roeren at kvalificere sig til legene i Tokyo.

Det har dog ikke fået den ærgerrige kajakroer til at stoppe karrieren.

- Det har været vigtigt for mig at starte på en frisk efter den missede OL-kvalifikation, og jeg synes, at jeg har samlet et godt og tæt lille team omkring mig. Jeg har haft gode forberedelser, og da jeg har lavet en del ændringer på kort tid, er jeg spændt på at se, hvad det kan kaste af sig, siger han.

Med gode resultater op til VM - senest guld til DM i toerkajak med Victor Aasmul - ser Lars Robl gode muligheder for René Holten.

- Der har altid været ild i René, for han er en fighter, men der er mere ro på nu og mere fokus. Han er også gået ind i toerkajakken for fuld skrald, så det bliver fedt at se, siger han.

Landstræneren Zoltan Bako vurderer, at René Holten og Victor Aasmul har gode chancer for en medalje, og René Holten er glad for samarbejdet.

- Victor er en fornøjelse at arbejde sammen med. Vores samarbejde er rigtig godt, og jeg håber, at det kan være med til at bane vejen for noget mere, siger René Holten.

- Vi har roet rigtig godt til træning og stævner, både til det danske og det nordiske mesterskab, hvor det er gået rigtig fint, men vi har ikke prøvet noget i internationalt regi, så det bliver spændende, siger han.

I det hele taget ser René Holten frem til at ro på hjemmebane på Bagsværd Rostadion.

- Det bliver en fest for os danskere. Det er med at nyde det, for det er sjældent, at det sker. Jeg havde personligt ikke troet, at det skulle ske i min karriere, at jeg skulle ro et maraton til VM på hjemmebane. Nu får jeg også lov til at ro sprint, og det er jeg meget taknemmelig for, siger han.

VM begynder torsdag og slutter søndag.