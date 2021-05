Rene Holten går kold og misbruger næstsidste OL-chance

Den 32-årige dansker blev nummer fem i torsdagens OL-kvalifikationsfinale i 1000 meter enerkajak. Her var der kun to billetter til legene på højkant.

Kajakroeren René Holten Poulsen har nu kun et skud tilbage i bøssen til at kvalificere sig til OL i Tokyo.

Det så ellers godt ud for Holten halvvejs gennem løbet. Efter en beskeden start havde han arbejdet sig op gennem feltet og lå ved 500-metermærket på en klar andenplads efter belgieren Artuur Peters.

Men danskeren havde tilsyneladende ikke disponeret sine kræfter helt korrekt. Mens Peters holdt føringen til mål, mistede Holten fart og blev mod slutningen overhalet af flere konkurrenter.

Han kunne se franskmanden Guillaume Burger tage den anden OL-plads, mens Holten selv nærmest opgav at padle og gled over målstregen til en ubrugelig femteplads.

Efter den skuffelse er han nu tvunget til en tur til russiske Barnaul i næste uge for at jage den allersidste OL-mulighed. Nemt bliver det dog ikke. Der er kun én plads tilbage at kæmpe om.

Rene Holten Poulsen har været med ved de seneste tre olympiske lege. Størst succes havde han i debuten i 2008, hvor han sammen med Kim Wraa vandt sølv i toerkajak.

Han var regnet som et af Danmarks største medaljehåb før OL i Rio de Janeiro for fem år siden, men floppede i finalen.