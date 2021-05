René Holten er direkte i finale med OL-billetter på spil

Den danske kajakroer René Holten gav onsdag sig selv de bedste forudsætninger for at sikre sig en billet til OL i Tokyo til sommer i 1000 meter enerkajak.

I en tæt afgørelse var danskeren stærkere end italienske Andrea Schera og franske Guillaume Burger, der tog de følgende pladser.

De må ud i en semifinale senere onsdag for at kæmpe for en finaleplads, mens René Holten kan begynde at forberede sig til finalen.

Og der bliver brug for alle kræfter i finalen, for det er den 32-årige danskers næstsidste chance for at kvalificere sig til sit fjerde OL i træk.

I finalen venter der nemlig OL-biletter til de to kajakker, som krydser målstregen først.

Kikser det for Holten i torsdagens finale, har han en sidste mulighed i næste uge i Rusland. Her er dog kun en enkelt OL-billet på højkant.

Efter torsdagens finale i Szeged byder weekenden på et World Cup-stævne samme sted.

Morten Graversen/Simon Schuldt Jensen og Sara Corfixen Milthers/Caroline Emilie Faurschou jagter OL-billetter i Szeged i toerkajak.