Rektor stopper efter muligt fusk med Suarez-eksamen

I forvejen var rektoren suspenderet i otte måneder. Bolli fastholder samtidig, at hun har handlet ærligt og korrekt.

Sagen om muligt snyd med Luis Suarez sprogprøve kom til offentlighedens kendskab i forrige uge.

Her hævdede en anklager i Perugia, at uruguayaneren i forbindelse med et muligt sommerskifte fra FC Barcelona til Juventus havde gennemgået en sprogtest som første skridt i forhold til at få et italiensk pas.

Anklageren mente, at Suarez fik tilsendt spørgsmålene på forhånd af universitetets ledere.

Juventus havde brug for, at Suarez fik et italiensk pas, da holdet allerede havde opbrugt sin kvote af spillere uden for EU.

Handlen blev siden hen skrinlagt, og Suarez skiftede i stedet til Atlético Madrid.

- Vores efterforskning har hjulpet os med at forstå, at i begyndelsen af september forsøgte ledere i Torino-klubben - også på allerhøjeste niveau - at "accelerere" anerkendelsen af Suarez ' italienske statsborgerskab, lød det i en meddelelse fra anklageren i Perugia.

Det var netop ved universitetet i Perugia, at testen fandt sted.

Ud over rektoren er en generaldirektør og to ansatte på universitetet blevet suspenderet i otte måneder.

Juventus hævder, at sportsdirektør Fabio Paratici er uskyldig.