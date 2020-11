Rekord Ramos efter straffefadæse: Vores fejl definerer os ikke

Sergio Ramos satte lørdag europæisk landskampsrekord for Spanien og brændte to straffespark mod Schweiz.

Sergio Ramos vil ikke lade sig påvirke af, at han lørdag brændte to straffespark i anden halveg i 1-1 kampen mellem Schweiz og Spanien i Nations League.

Det giver forsvarsspilleren udtryk for på Instagram efter kampen.

Opgøret blev lidt af en rutsjebanetur for Ramos, da han både satte europæisk landskampsrekord med sin 177. optræden for nationalmandskabet, og samtidig blev den første spanske landsholdsspiller til at brænde to straffespark i samme kamp.

Alligevel ser Spaniens 34-årige anfører allerede frem til at trække i landsholdstrøjen igen.

- Et hård tilkæmpet point. Tid til at genoplade og til at kæmpe for sejren i Sevilla (mod Tyskland tirsdag, red.). Det er ikke vores fejl, der definerer os, men måden vi fokuserer på vores næste mål, skriver Ramos på Instagram.

Spaniens landstræner, Luis Enrique, siger efter kampen ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han har fuld tiltro til, at Sergio Ramos hurtigt er ovenpå igen.

- Når det kommer til straffespark, så er Sergios tal uden sammenligning. Hvis vi havde fået et tredje eller et fjerde straffespark, så ville han også have sparket dem, siger Enrique og tilføjer:

- Han havde, før han brændte, scoret på sine seneste 25 straffespark, men sådanne øjeblikke kan ske i fodbold.

Resultatet mellem Schweiz og Spanien i Nations League betyder, at det danske landshold nu er sikre på at ende i øverste seedningslag, når grupperne til VM-kvalifikationen skal sættes sammen.

Det betyder, at Danmark kan se frem til at jagte en plads ved VM i 2022 uden at skulle møde adskillige stærke nationer.