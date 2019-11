Rej og Greve rejser med håndboldkvinderne til VM som reserver

Mia Rej og Cecilie Greve bliver de to reserver, der rejser med resten af den danske VM-trup til håndbold-VM i Japan senere på måneden.

Det skriver Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside.

Dermed udfylder ligatopscoreren fra København Håndbold og Nykøbing Falster-målmanden de sidste to åbne pladser - de to reservepladser - på holdet.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen mener ikke, at det var svært at sætte navn på de to reserver, der kan træde ind på holdet under VM, hvis der opstår skader blandt de 16 spillere i truppen.

- Vi var afklarede med, at vi skulle have en bagspiller og en målvogter med som de to reserver for at være så godt dækket ind som muligt.

- Her var Mia Rej ikke til at komme uden om, da hun i de seneste måneder har været klart bedst blandt de bagspillere, der ikke allerede var i VM-truppen, siger Klavs Bruun Jørgensen om playmakeren fra København Håndbold.

Amalie Milling og Anna O. Kristensen var også i spil til reservepladsen som målvogter, men valget faldt alligevel på 27-årige Cecilie Greve.

- Skulle vi få brug for at skifte målvogter, var det vigtigt med en rutineret spiller, der har stået rigtig mange kampe på øverste niveau og ikke mindst har prøvet at stå ved slutrunder før, siger landstræneren.

Landsholdet møder ind i landsholdslejren 18. november og rejser til Japan 21. november for at forberede sig på VM.

Danmark spiller den første kamp mod Australien lørdag 30. november. Desuden er danskerne i gruppe med Sydkorea, Tyskland, Brasilien og Frankrig.

Landstrænerens VM-trup tæller 16 spillere og to reserver:

Målvogtere: Sandra Toft og Althea Reinhardt.

Stregspillere: Stine Bodholt, Kathrine Heindahl og Sarah Iversen.

Fløjspillere: Lærke Nolsøe, Freja Cohrt, Trine Østergaard og Simone Böhme.

Bagspillere: Stine Jørgensen, Anne Mette Hansen, Line Haugsted, Kristina Jørgensen, Mie Højlund, Lotte Grigel og Louise Burgaard.

Reserver: Mia Rej (bagspiller) og Cecilie Greve (målvogter).