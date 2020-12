Rej er gået fra voksenlærling til styrmand på rekordtid

- Måske har jeg tidligere bare ikke være god nok. Jeg må være en late bloomer, lyder det fra den 30-årige spiller fra København Håndbold.

To alvorlige korsbåndsskader og en færdiggørelse af et krævende jurastudie kan nok også smides i bunken af forklaringer.

Ved VM i Japan sidste år kom hun med som reserve og blev skiftet ind i truppen sidst i turneringen til sin slutrundedebut.

EM i år er altså første gang, at den lille, hurtige playmaker har været udtaget blandt de 16 spillere fra start til en slutrunde. I en alder af 30 år.

Hun blev ligatopscorer i Danmark i sidste sæson og indtager også førstepladsen på topscorerlisten i denne sæson midtvejs i grundspillet.

Det kan undre, at det store potentiale først er kommet til syne på den store internationale scene nu.

Som bagspiller syner hendes 168 centimeter ikke af meget, og hendes skudarm er også mere af teknisk karakter end stærk. Derfor har hun haft brug for tid til at få sat hele sit potentiale sammen til den klassespiller, hun nu er.

- Jeg har nok rykket mig mest fysisk. Jeg føler virkelig, jeg er i god form, men jeg har haft to gode muligheder for at træne fysisk, siger hun med henvisning til sine korsbåndsskader.

- Og så er jeg blevet en mere komplet håndboldspiller, i takt med at jeg er blevet mere erfaren. Jeg har fået mit skud mere med og mit gennembrudsspil. Jeg synes, jeg ser spillet godt, så med årene er jeg måske bare blevet mere komplet.

Især i EM-semifinalen fredag mod Norge var det Mia Rej, som klart gik forrest og svingede taktstokken i det danske angreb.

Hun var dansk topscorer med syv mål på ni forsøg i kampen, og hun brillerede med flere fantastiske frispilninger.

Rej har i de fleste kampe været det sikre kort, holdet har kunnet kigge hen imod, når det spidsede til, og der skulle tages ansvar. Her har alderen måske været hendes fordel, men hun mener også, at landstræner Jesper Jensen spiller en stor rolle.

- De fleste atleter fungerer bedst under tillid. Man er mere villig til at tage ansvaret og tage skuddene, hvis man ved, at ens træner har din ryg, lyder det fra Rej.

Det vakte stort postyr, da Jesper Jensen som sin første markante handling som landstræner vragede anfører Stine Jørgensen. Den klare leder og rygrad på det danske hold gennem flere år. Ikke mindst i angrebet.

Men måske vidste han, modsat de fleste danske håndboldfans, at der gik en voksenlærling med kæmpe potentiale rundt, som kunne tage over.

Jesper Jensen har flere gange i løbet af slutrunden rost Mia Rejs troværdighed som spiller. Hendes fejlmargin er lav, hun gør sine medspillere gode og er selv en konstant trussel.

Med en scoringsprocent på 67 hører hun til i den høje ende blandt de øvrige i top-10 på EM's topscorerliste, hvor hun inden søndagens to kampe er nummer 6.

Med endnu en flot præstation af Rej og holdet kan det måske ende med den første danske slutrundemedalje i syv år, hvis Kroatien nedlægges i bronzekampen.