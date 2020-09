Regnbuetrøje er ledig: Her er de otte danske VM-ryttere

Her er de otte danske ryttere, der skal forsøge at gentage sidste års VM-triumf:

* Jakob Fuglsang, 35 år (Astana). Startnummer 1.

Danmarks uanfægtede kaptajn, der kan forvente hjælp fra stort set hele det danske mandskab i Imola. Er i gang med endnu en god sæson og vandt i august Lombardiet Rundt som den første danske rytter nogensinde. Belgieren Wout van Aert er den store favorit, men mange bookmakere har Fuglsang i top-3, hvilket fortæller en del om den danske veterans status i cykelverdenen netop nu.

* Niklas Eg, 25 år (Trek). Startnummer 2.

Afsluttede for en uge siden karrierens første Tour de France, så formen fejler formentlig ingenting. Anses som en af Danmarks bedste bjergryttere, men havde det til tider svært i Frankrig. Spørgsmålet er dog, om ikke de kortere stigninger ved VM passer midtjyden bedre, og så kan han blive en værdifuld hjælp for kaptajnen.

* Jonas Gregaard, 24 år (Astana). Startnummer 3.

Fuglsangs holdkammerat fra Astana og den ene af to danske VM-debutanter. Gregaard er en god allrounder og blev som U23-rytter vurderet som et stort etapeløbstalent. Det er dog begrænset, hvor mange muligheder han har fået for at vise den side af sig selv i de to år hos Astana, hvor han næsten udelukkende har været hjælperytter. Det bliver han igen her. Kørte med Jakob Fuglsang i Polen Rundt i august, hvor Fuglsang sluttede som nummer to.

* Jesper Hansen, 29 år (Cofidis). Startnummer 4.

Bjergrytteren kørte Tour de France som Fuglsang-hjælper for to år siden, men er efter sit skifte til Cofidis endt som den lidt glemte dansker i World Tour-feltet. Blev nummer syv i Tour of California i 2019, men har ikke for alvor gjort væsen af sig siden. En sjetteplads ved DM i sidste måned vidnede dog om fin form efter den lange coronapause.

* Mikkel Honoré, 23 år (Quick-Step). Startnummer 5.

Holdets anden VM-debutant gør det fremragende hos storholdet Quick-Step, hvor man er begejstret for Honorés holdbarhed og slidstyrke. Er hovedsageligt oppasser for de store navne på det belgiske hold og formår ofte at holde sig fremme til langt henne i løbene. Kørte et stærkt U23-VM i Innsbruck for to år siden på en rute med samme type stigninger, som i Imola.

* Michael Valgren, 28 år (NTT). Startnummer 6.

Danmarks store VM-joker og spørgsmålstegn. Valgren havde det svært i Tour de France og så ud til at kæmpe lidt med selvtilliden. Han håber selv, at en uges pause oven på de tre ugers knokleri kan forløse nogle kræfter i de ben, der plejer at være toptrimmede til VM. I et ideelt VM-forløb skal Valgren passe sig selv og forsøge at sidde med favoritterne indtil finalen. Kan han det, kan han og Fuglsang blive en giftig cocktail for rivalerne.

* Christopher Juul-Jensen, 31 år (Mitchelton-Scott). Startnummer 7.

Dansk cyklings butler par excellence er klar til at tage endnu tørn ved VM, hvor han kan blive et af Danmarks stærkeste kort. En dygtig hjælperytter, der er i stand til at holde sig fremme i løbene i lang tid. Har ikke den store acceleration, men til gengæld ekstremt mange kræfter og er svær at slide op. Bliver en af Fuglsangs vigtigste støtter i Imola, som han var det ved OL i Rio de Janeiro for fire år siden, da Fuglsang vandt sølv.

* Casper Pedersen, 24 år (Sunweb). Startnummer 8.

Gjorde det godt i sin Tour de France-debut og overraskede også sig selv med en vis holdbarhed i bjergene. Ser sig selv som en klassikerrytter, men de mange højdemeter ved VM er formentlig lige i overkanten for den tidligere banerytter. Skal formentlig bruge meget energi i starten af løbet, men hvis han fortsat er i Tour-form, kan kræfterne række langt.