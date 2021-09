Artiklen: Regn skaber igen problemer for Formel 1: Træning aflyst

Regn skaber igen problemer for Formel 1: Træning aflyst

Sidste træning forud for grandprixet i Rusland er aflyst, og kvalifikationen lørdag er også i fare.

Heftigt regnvejr har flere gange givet Formel 1-arrangørerne problemer i år.

Lørdag skete det igen, da tredje og sidste træning til det russiske grandprix i Sotji blev aflyst.

Aflysningen blev meddelt på løbsseriens hjemmeside, hvoraf det også fremgår, at kvalifikationen lørdag eftermiddag er i fare.

Træningen skulle være begyndt klokken 11 dansk tid, men regn og torden har præget området i Rusland hele lørdag morgen og formiddag.

Efter planen skal kvalifikationen til søndagens grandprix køres lørdag klokken 14 dansk tid.

Men ifølge Formel 1's hjemmeside, har løbsdirektøren for Den Internationale Motorsportsunion (FIA), Michael Masi, luftet tanken om at udsætte kvalifikationen.

- Hvis det ikke kan lade sig gøre at afvikle kvalifikationen i dag, som vi har set det ske nogle gange tidligere, laver vi et nyt program og afholder kvalifikationen søndag morgen, siger han.

Allerede før kvalifikationen står det klart, at Red Bulls Max Verstappen, der fører den samlede VM-stilling, starter bagest i løbet.

Årsagen er, at hans Red Bull-racer har fået en ny motor, efter at han i sidste løb kolliderede med VM-rivalen Lewis Hamilton.

Sidstnævnte er fem point efter på andenpladsen.

Nedbør var også et stort problem for arrangørerne af løbet på Spa-banen i Belgien for en måned siden.

Løbet kom aldrig i gang på grund af den tunge regn, og Verstappen blev kåret som vinder, fordi han var bedst i kvalifikationen.

Afgørelsen førte til stor debat, og Lewis Hamilton var blandt andre utilfredse med udfaldet.

FIA-præsident Jean Todt sagde i et interview med motorsport.com tidligere på ugen, at han fra 2025 vil have nye biler, der lægger låg på diskussionen.

- Med 2025-reglerne skal vi overveje at have biler, der også kan køre i regnen, sagde han til mediet.

Problemet er, at bilernes downforce og brede dæk får vandet til at sprøjte til alle sider. Det skaber dårlig sigtbarhed for kørerne.

Et Formel 3-løb, der skulle være kørt lørdag formiddag, blev rykket til fredag aften, mens et sprintløb i Formel 2 lørdag er udsat af samme årsag.