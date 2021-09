Regn skaber debat om fremtidens racerbiler

Lauda nægtede at køre under de barske forhold og gik glip af pointene. Mesterskabet gik i stedet til Hunt, der trodsede de svære vilkår og blev nummer tre i løbet.

Spoler man tiden frem til 2021, er debatten fortsat aktuel.

For reglerne er ikke sort-hvide. Hvornår regner det for meget, og hvad kan man forlange, at kørerne skal udsættes for?

Præsidenten for Den Internationale Motorsportsunion (FIA), Jean Todt, vil fra 2025 have nye biler, der lægger låg på diskussionen.

- Med 2025-reglerne skal vi overveje at have biler, der også kan køre i regnen, siger han til motorsport.com forud for weekendens grandprix i russiske Sotji.

I slutningen af august førte store mængder nedbør til, at det belgiske grandprix på Spa-banen blev aflyst.

Beslutningen blev kritiseret af nogle, mens andre var enige i, at der var for stor risiko ved at give løbet frit.

- Husker du Lauda på Fuji i 1976? Han var den eneste, der opgav i regnen. I dag tænker alle kørerne, som Lauda gjorde dengang, siger Jean Todt.

Han uddyber ikke, hvordan bilerne fra om fire år skal se ud, så aflysninger ikke længere bliver et tema.

En løsning kan være at opgradere på udstyrsfronten, vurderer TV3 Sports Formel 1-ekspert John Nielsen.

- Spørgsmålet er, om man skal have et instrument som en radar i bilen, så man kan se den bil, der kører foran. Så ville du have en skærm som støtte. Der kan være sensorer ude foran, eller du kan have et rat, der blinker, hvis du er for tæt på en, siger han.

Bilernes downforce og brede dæk skaber problemer, når det regner i dag. Vejene bliver våde, og det sprøjter til alle sider, når bilerne pløjer igennem vandpytterne i høj fart.

Det går ud over sigtbarheden, som dermed bliver markant ringere end under tørre forhold.

Sammenligner man med dengang, Lauda kørte, er arrangørerne blevet mere påpasselige, hvad vejrforholdene angår, mener John Nielsen.

I hans øjne bør regnvejr ikke sætte en stopper for løb som det i Belgien.

- Jeg mener nok, at man skulle have kørt, for det er kørernes ansvar. De kan stoppe, hvis de synes, det er for farligt, siger han.

En beslutning om at køre i heftigt regnvejr kan dog føre til flere ulykker, erkender han.

- Men det er også en del af den risiko, man skal vurdere. Tør jeg, eller tør jeg ikke?

- En Formel 1-kører skal i mine øjne være helten. Han skal gøre noget, andre ikke tør, og som andre ikke kan, siger han.

Det handler om at skabe klare retningslinjer for kørerne, mener chefen for den tyske DTM-serie, Gerhard Berger.

- Jeg mener, at man på forhånd bør beslutte, om man kører i regn eller ej. I USA kører man ikke under våde forhold (på ovale baner, red.). Det er fint, og alle ved det, siger han ifølge motorsport.com.

Red Bulls Max Verstappen blev tildelt sejren på Spa-banen, fordi han vandt kvalifikationen.

Før løbet i Rusland fører han med fem point ned til Mercedes-køreren Lewis Hamilton.