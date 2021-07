Regler om politiske protester blødes op kort før OL

De giver atleter mulighed for at sprede deres budskaber i større omfang end tidligere.

Atleter har nu tilladelse til at udtrykke deres holdninger før og efter konkurrencerne, men må stadig ikke protestere på præmiepodiet.

Til gengæld betyder de nye regler, at OL-deltagerne kan sætte sig på knæ før konkurrencer, som man blandt andet har set det i udbredt omfang i amerikansk sport og europæisk fodbold de seneste år.

Her har markeringen været en protest mod racediskrimination.

Har man som atlet planer om at demonstrere, er der dog et par vigtige undtagelser, man skal bemærke.

Protesterne må ikke være rettet direkte eller indirekte mod personer, lande eller organisationer. De må heller ikke forstyrre andre deltagere.

Med de nye retningslinjer blødes punkt nummer 50 i det olympiske charter altså op.

Punktet forbyder normalt atleterne at udføre nogen form for demonstrationer eller politisk, religiøs eller racerelateret propaganda i nogen form på de olympiske arenaer eller områder.

Ifølge formanden for atleternes kommission i IOC, Kirsty Coventry, er opdateringen på linje med deltagernes ønsker.

- Mens de nye retningslinjer giver mulighed for, at atleter kan udtrykke sig forud for en konkurrence, beskytter de konkurrencerne, mens de er i gang, samt ceremonierne og den olympiske landsby, siger hun i en pressemeddelelse.

En spørgerunde blandt 3547 atleter viste i foråret, at to tredjedele af atleterne mener, at "det ikke er hensigtsmæssigt at demonstrere eller udtrykke nogen form for synspunkter" under OL.

Sommerlegene begynder 23. juli og slutter 8. august.