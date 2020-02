Regeringen kører danske Formel 1-planer i garagen

Han har længe arbejdet på at få motorsportens kongeklasse til landet. Først i København og siden et andet sted i landet. Et projekt, der på grund af sit omfang vil kræve støtte fra den danske regering.

Drømmen om et Formel 1-grandprix i Danmark har lidt endnu et slag for den tidligere videnskabsminister Helge Sander (V).

Men det vil den nuværende regering ikke give lige nu.

- I forhold til afholdelse af Formel 1 i Danmark, er der tale om et projekt, der er både komplekst og risikobetonet, og som vil kræve bred opbakning fra mange aktører, herunder bred politisk forankring.

- Dette viste forløbet og de tidligere overvejelser omkring Formel 1 i København også. Projektet er derfor ikke en prioritet for regeringen lige nu, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i et brev til Helge Sander.

Svaret ærgrer Helge Sander.

- Det er selvfølgelig utroligt skuffende. Dels at regeringen ikke prioriterer det, men også at vi ikke engang kunne blive inviteret på en kop kaffe, siger han.

Helge Sander holder dog fast i drømmen om at se de lynhurtige biler på dansk asfalt.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det kommer på et tidspunkt, men det kommer til at tage længere tid, end jeg havde håbet på, og det ser lidt svært ud lige nu, må jeg erkende, siger den tidligere minister.

Han hæfter sig ved, at det sidste år lykkedes at nå til enighed med organisationen bag Tour de France, ASO, om at verdens største cykelløb i 2021 skal starte i Danmark.

- I 2021 vil det være 25 år siden, at jeg første gang kontaktede ASO om at få Tour de France til Danmark, så hvis forløbet bliver det samme med dette, så kommer det nok på et tidspunkt, siger Helge Sander, der dog ikke har arbejdet på den danske Tour-start næste år.