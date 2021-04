Regeringen i Italien giver grønt lys til EM-tilskuere

Rom er ligesom København blandt de 12 værtsbyer, og på Stadio Olimpico i den italienske hovedstad åbnes der for mindst 25 procent af kapaciteten.

Italiens regering har vendt tommelfingeren opad til en plan om at lukke tilskuere ind til sommerens EM i fodbold.

På det olympiske stadion er der plads til 68.000 tilskuere, så det svarer til, at 17.000 bliver lukket ind.

Det oplyser Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) i en pressemeddelelse tirsdag.

- Italien og Rom er klar. Regeringens godkendelse af tilskuere til EM-kampene i Rom er fantastisk nyt, som vi med det samme vil viderebringe til Uefa, siger forbundets præsident, Gabriele Gravina.

- Italien viser mod ved både at bekæmpe pandemien og samtidig arbejde for at genstarte med en klar og veldefineret plan.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har garanteret, at der ikke spilles kampe uden tilskuere ved EM-slutrunden.

Det stiller krav til værtsbyerne om at tillade fans på lægterne, men indtil tirsdag manglede Italien at fremlægge en konkret plan.

EM-slutrunden skulle have været afviklet i sommeren 2020, men blev på grund af coronapandemien skubbet et år.

I stedet afvikles den fra 11. juni til 11. juli i år.

Rom er en af fire værtsbyer, som endnu ikke er blevet formelt godkendt af Uefa. Modsat København er den italienske hovedstad, München i Tyskland, Bilbao i Spanien og Dublin i Irland ikke blevet bekræftet som værter.

Det må dog antages, at Uefa nu godkender Rom som vært efter tirsdagens offentliggørelse.

Byen er vært for åbningskampen, hvor Tyrkiet er modstanderen. Derudover spilles Italiens gruppekampe mod Schweiz og Wales også i Rom, ligesom Stadio Olimpico lægger græs til en kvartfinale.

Ifølge Johns Hopkins University er lidt flere end 115.000 personer døde i Italien, efter at de har fået påvist smitte med coronavirus.