Reed vinder US Masters trods magisk runde af Spieth

Reed sluttede samlet i 15 slag under par foran landsmændene Rickie Fowler og Jordan Spieth, der brugte henholdsvis et og to slag mere end Reed, fremgår det af turneringens hjemmeside.

- Det er næsten umuligt at sætte ord på, siger Reed.

Ud over den ikoniske grønne vinderjakke belønnes førstepladsen også med 1,98 millioner dollar.

Det er Reeds første majorsejr i karrieren. Men det holdt hårdt.

Efter 11 af søndagens 18 afsluttende huller var han et slag over par, og samtidig blev Jordan Spieth ved med at indsnævre Reeds forspring med den ene birdie efter den anden.

Efter 17 huller var Spieth ni slag under par, men en bogey på 18. hul plettede hans ellers perfekte runde. Med 64 slag, otte under par, var Spieth et enkelt slag fra at tangere banerekorden på Augusta National Golf Club.

Men hans score tangerer rekorden for den bedste afsluttende runde, de 82 gange Masters er blevet spillet. Det er syvende gang, at en spiller kommer banen rundt i 64 slag på den afgørende runde.

- Jeg var ni slag efter fra start, siger Spieth, som i tilfælde af en sejr ville have præsteret det største comeback i Masters-turneringens lange historie, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Jeg satsede på at spille en lav runde og se, om der skulle ske et eller andet vanvittigt, fortæller han.

Men Reed bevarede fatningen, og efter to birdies på 12. og 14. hul var han alene tilbage på førstepladsen. Og den fastholdt han ved at gå de sidste fire huller i par.

Legenden Tiger Woods sluttede på en delt 32.-plads.

Det var den første majorturnering, Woods har deltaget i siden 2015. Problemer med ryggen har holdt den 42-årige amerikaner ude af sporten i lange perioder.

- Jeg har virkelig savnet det, siger Woods.

- Jeg lavede for mange bogeys. Jeg lavede for mange fejl. Men i det store og hele var det rigtig sjovt. Det føles godt at være i stand til at konkurrere igen, siger Woods, der sluttede af med en runde i 69 slag.