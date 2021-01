Reddet dansk cykelhold udskyder Tour-drøm

Det danske cykelhold Riwal har i flere år haft store ambitioner om at kunne deltage ved verdens største cykelløb, Tour de France.

Allerhelst skulle det ske ved Tour-starten i Danmark i 2022, men den drøm er nu udskudt som følge af, at holdet i 2021-sæsonen tramper i pedalerne på kontinentalniveau, cykelsportens tredjebedste niveau.

Det siger holdets bestyrelsesformand og medejer, Mogens Tveskov, til TV2 Sport, efter at holdet i onsdags meddelte, at det undgår lukning, men kører på et lavere økonomisk blus og et lavere sportsligt niveau end i 2020.

- Som cykelhold er det altid en drøm om at komme til at køre Tour de France, og kan man så i Danmark, ville det være fantastisk. Men der ingen tvivl om, at som verden ser ud nu, er der lang vej.

- Det kræver, at man bliver nummer et eller to på ProSeries i 2021, og det tror jeg ikke er realistisk. Vores Tour de France-ambitioner er længere ude i fremtiden, siger Mogens Tveskov til TV2 Sport.

12. december meddelte det danske cykelhold, at det efter flere måneders sponsorjagt havde opgivet håbet om at få et økonomisk grundlag til at fortsætte som prokontinentalhold.

Samtidig var det usikkert, om holdet overhovedet kunne cykle på kontinentalniveau i 2021, men det lykkedes altså at skaffe penge til at fortsætte holdet. I 2021 vil det officielle holdnavn være Riwal Cycling Team.

Holdet mangler endnu at offentliggøre sin rytterbesætning til den kommende sæson.