I november vandt Sergio Perez for første gang et Formel 1-grandprix, da han sejrede i Bahrain.

Red Bull sætter rutineret mexicaner i Formel 1-sædet

Det bliver mexicaneren Sergio Perez, der sammen med Max Verstappen skal jagte point for Red Bull i den kommende Formel 1-sæson.

Red Bull skriver i en pressemeddelelse, at 30-årige Perez afløser Alexander Albon, der har siddet i det ene af holdets to Formel 1-sæder i den netop overståede sæson.

Her indsamlede Albon i alt 105 point, hvilket var markant mindre end Verstappens 214.

Perez indkørte 125 point til Racing Point-holdet og sluttede på en samlet fjerdeplads i grandprixserien.

Han tog karrierens første sejr i sæsonens næstsidste grandprix, hvor han meget overraskende kørte først over stregen i Bahrain.

- Jeg er utrolig taknemmelig over, at Red Bull giver mig mulighed for at køre for Red Bull Racing i 2021.

- Jeg har håbet på at få chancen for at køre på et hold, der kan køre med om mesterskabet, siden jeg startede i Formel 1, og det bliver et stolt øjeblik, når jeg holder på startstregen i Red Bulls farver sammen med Max, siger Perez i pressemeddelelsen.

Siden sin debut i racersportens topklasse i 2011 har Perez kørt i alt 195 grandprixer.

Han har tidlige været tilknyttet Sauber, McLaren og Force India, der i 2019 kom til at hedde Racing Point.