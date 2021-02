Real tager tre point med stærk anden halvleg

Men med to mål på lidt over fem minutter cirka midtvejs i anden halvleg afgjorde Zinedine Zidanes tropper opgøret, så det endte med en Real-sejr på 2-0.

Dermed udnyttede Real Madrid lokalrivalerne Atlético Madrids pointtab mandag aften.

Her spillede La Ligas førerhold 2-2 med Celta Vigo. Fem point adskiller nu de to hold i toppen af tabellen, men Atlético har spillet to kampe færre.

Real Madrid kæmpede med at komme til chancer i en målløs første halvleg tirsdag. Getafe formåede at holde hjemmeholdets stjerner fra for alvor at blive farlige, hvilket virkede til at frustrere enkelte af Real-spillerne.

De to hold kom ud fra omklædningsrummet i silende regn, men det våde føre ændrede ikke på kampens forløb.

Real fortsatte presset, og efter et lille kvarter var der gevinst. Vinicius Junior sendte et indlæg ind i feltet, som Karim Benzema kom først på og headede i mål.

Nu var slusen åbnet. Ferland Mendy gjorde sin landsmand Benzema kunsten efter og vinklede lidt efter åbningsmålet bolden i kassen til 2-0 fra kort afstand.

Real Madrid var i kontrol, og Zinedine Zidane kunne ånde lettet op på sidelinjen. Getafe var aldrig i nærheden af at skabe spænding mod slutningen.