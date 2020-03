Real slår Barcelona og Braithwaite i El Clasico

Her skulle Braithwaite dække op i højre side, men han blev overspillet, og Junior Vinicius slap igennem og bragte Real foran 1-0.

Forinden var Braithwaite dog lige ved at bringe Barcelona foran, da han slap igennem og afsluttede kort efter sin indskiftning.

Sejren betyder, at Real er tilbage på førstepladsen i Primera Division og topper med et point ned til Barcelona.

I tillægstiden slap brasilianske Mariano Diaz igennem og scorede til 2-0 fra en spids vinkel.

Martin Braithwaite blev med sin indskiftning den første dansker i El Clasico i næsten 14 år. Senest var det Thomas Gravesen, der for Real Madrid var i aktion mod Barcelona i april i 2006.

Braithwaite måtte dog tage plads på bænken, og her kunne han se en første halvleg uden mål, hvor Barcelona kom til de største chancer, mens Real flere gange manglede lige det sidste.

Toni Kroos havde dog kampens første store mulighed, men tyskeren sparkede over målet efter et kvarter. Fem minutter senere forsøgte Antoine Griezmann sig i den anden ende, men han skød også over mål.

Lionel Messi forsøgte sig med en flad afslutning efter en halv time, og Arthur var igennem og afsluttede, men Real-keeper Thibaut Courtois var cool og afværgede.

Kort efter tordnede Messi bolden lige på Courtois, men det endte uden mål i første halvleg.

Real kom voldsomt ud efter pausen til en anden halvleg med flere chancer og et tungt pres.

Barcelona-keeper Marc-Andre ter Stegen måtte strække sig helt for at levere en klasseredning på et lumsk skud fra Isco.

Efter en time måtte Gerard Pique redde et hovedstød fra Isco på stregen, og kort efter flugtede Karim Benzema bolden lige forbi nærmest stolpe.

Efter 69 minutter blev Braithwaite så skiftet ind i stedet for Arturo Vidal, og Braithwaite kom lynhurtigt til sin afslutning, inden han altså måtte se Junior Vinicius slippe igennem og score til 1-0.

I tillægstiden sørgede Mariano så for 2-0, og så kunne jublen bryde ud i Madrid.

Martin Braithwaite fik debut for Barcelona i sidste weekend, da han blev skiftet ind i stedet for Antoine Griezmann i 5-0-sejren over Eibar.