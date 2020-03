Real-serber bryder coronakarantæne og risikerer straf

Serbien indførte søndag en karantæne på 28 dage for alle borgere, der vender hjem fra lande, der er særlig hårdt ramt af coronavirus.

Den serbiske Real Madrid-spiller Luka Jovic risikerer at blive straffet for at bryde en coronakarantæne i hjemlandet.

Jovic fløj tidligere på ugen fra Spanien til Serbien, hvilket betød, at han skulle gå i selvisolation i fire uger. Det skyldes, at Spanien er et af de lande i Europa, der er værst plaget af den smitsomme virus.

Det serbiske nyhedsbureau Tanjug beretter ifølge Reuters, at Jovic brød isolationen, da han forlod sin lejlighed i Beograd-bydelen Vracar.

Fodboldspillerens forklaring var, at han skulle på apoteket for at købe medicin.

Politiets anklager bekræfter, at Jovic har brudt karantænen, og at man ønsker at gå videre med sagen.

I øjeblikket bliver der ikke spillet fodbold i Spanien på grund af spredningen af coronavirus. Ifølge serbiske medier er Jovic rejst til Serbien for at besøge sin kæreste.

Luka Jovic skiftede i sommeren 2019 fra Eintracht Frankfurt til Real Madrid, hvor han endnu ikke har fået sit gennembrud.