Real-præsident til Neymar: Vind Ballon d'Or i Madrid

Det mener præsidenten for den spanske storklub, og han mener det så meget, at han udtaler det offentligt.

- At være i Madrid vil gøre det nemmere at vinde Ballon d'Or. Madrid er en klub, der giver en stor spiller alt, hvad han behøver, for at vinde prisen. Alle og enhver ved, at jeg ønskede at hente ham (Neymar, red.), siger Florentino Pérez til spansk radio ifølge Reuters.

Rygterne i spanske medier nægter at forstumme omkring, at Neymars ophold i PSG kan blive kortvarigt, og at en kommende klub kan blive Real Madrid.

Disse rygter tog for alvor fart i september, da PSG-spilleren Edinson Cavani afslog at lade Neymar sparke et straffespark, da PSG besejrede Lyon 2-0 i en ligakamp.

Herefter fulgte historier om et dårligt forhold mellem de to sydamerikanske holdkammerater.

Begge spillere nedtonede dog episoden, men der blev i dele af pressen efterfølgende fortsat spekuleret i, at Neymar føler sig dårligt tilpas i den franske hovedstad og i PSG.

25-årige Neymar skiftede før sæsonen fra FC Barcelona til PSG i en opsigtsvækkende handel.

Den hovedrige franske klub valgte at indløse Neymars frikøbsklausul i Barcelona, der lød på 1,6 milliarder kroner.

Florentino Pérez forsøgte for år tilbage at hente den brasilianske fodboldstjerne til Real Madrid fra Santos i Brasilien.

Neymar valgte dog at skifte til Barcelona i 2013.

Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo modtog torsdag Ballon d'Or for femte gang i karrieren.

Dermed har både Ronaldo og Barcelonas Lionel Messi modtaget prisen fem gange i karrieren.