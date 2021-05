Real er ramt af flere forsvarsproblemer før semifinale

Sergio Ramos har siddet ude med en skade i mere end en måned, og nu er endnu en af Real Madrids stærke midtstoppere meldt ukampdygtig.

Franskmanden Raphael Varane er ramt af en muskelskade og kommer derfor ikke med, når den spanske hovedstadsklub onsdag skal forsøge at spille sig i endnu en Champions League-finale.

Real Madrid skriver i en meddelelse på sin hjemmeside, at den franske verdensmester mandag blev testet af holdets lægeteam, der kunne konstatere en muskelskade i højre ben.

Varane blev udskiftet i pausen, da Real i lørdags besejrede Osasuna i den spanske liga.

Meldingen kommer, blot to dage før Real Madrid spiller returkamp i semifinalen på udebane mod Chelsea. Her er den spanske storklub under hårdt pres efter 1-1 i den første kamp på eget græs.

Det lysner til gengæld for Sergio Ramos, som er på vej tilbage. Ifølge udenlandske nyhedsbureauer kommer han dog næppe i kamp allerede onsdag.

I stamspillernes fravær forventes Eder Militão og Nacho at udgøre Real Madrids stopperpar på Stamford Bridge.

Duoen optrådte også sammen, da Varane i april måtte sidde ude på grund af coronasmitte.

Real Madrid har vundet Champions League og forgængeren, Europa Cup for mesterhold, i alt 13 gange.